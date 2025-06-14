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14 июня, 11:16

Священника УПЦ четвёртые сутки мучают в застенках одесского военкомата за отказ воевать

СПЖ: В Одесской области военкомы похитили и мучают священника УПЦ Московчука

Александр Московчук. Обложка © Одесская епархия

Александр Московчук. Обложка © Одесская епархия

В Одесской области сотрудники военкомата схватили и несколько дней держат в застенках протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Московчука. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«(Сотрудники военкомата — прим. Life.ru) похитили и четверо суток удерживают священника УПЦ в Одесской области», — сказано в тексте.

Московчук служит настоятелем Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области. Его похитили 10 июня и четыре дня не дают видеться с семьёй и выполнять пастырские обязанности. Как утверждают в Одесской епархии, священник испытывает проблемы со здоровьем, также на него давят психологически и заставляют подписать контракт на военную службу, угрожая навсегда оставить в застенках.

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Ранее сообщалось, что в Ровно представители военкомата задержали настоятеля храма святой Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука. Его силой увезли на медкомиссию и заставляли отправиться на фронт.

Татьяна Миссуми
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