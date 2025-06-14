Священника УПЦ четвёртые сутки мучают в застенках одесского военкомата за отказ воевать

В Одесской области сотрудники военкомата схватили и несколько дней держат в застенках протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Московчука. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Московчук служит настоятелем Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области. Его похитили 10 июня и четыре дня не дают видеться с семьёй и выполнять пастырские обязанности. Как утверждают в Одесской епархии, священник испытывает проблемы со здоровьем, также на него давят психологически и заставляют подписать контракт на военную службу, угрожая навсегда оставить в застенках.