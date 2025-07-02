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2 июля, 13:16

Зеленский лишил гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия

Обложка © Wikipedia / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК from Киев

Обложка © Wikipedia / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК from Киев

Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий утратил гражданство Украины — соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужбы, иерарх в 2002 году якобы добровольно получил российский паспорт, не уведомив об этом украинские органы. Кроме того, в СБУ утверждают, что он сохраняет связь с Московской патриархией и «целенаправленно мешал получению канонической независимости украинской церкви», которую в Киеве рассматривают как шаг к суверенитету от Москвы.

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На Украине продолжаются масштабные репрессии против Украинской православной церкви (УПЦ), которая исторически была связана с Московским патриархатом. Несмотря на то, что в мае 2022 года УПЦ официально заявила о полном разрыве с РПЦ и осудила военные действия, власти продолжают рассматривать её как «пророссийскую структуру». За последние месяцы десятки храмов были захвачены, священнослужителей вызывают на допросы, возбуждаются уголовные дела по обвинениям в «поддержке агрессора». В отдельных регионах идут процессы по принудительному перерегистрации общин в пользу ПЦУ (Православной церкви Украины), поддерживаемой государством. Верховная Рада уже приняла закон, дающий возможность запретить деятельность УПЦ, а СБУ регулярно публикует «расследования» о якобы антиукраинской деятельности духовенства. Многие расценивают происходящее как грубое нарушение религиозной свободы и политически мотивированную попытку уничтожить конкурирующую религиозную структуру под предлогом национальной безопасности.

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Марина Фещенко
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