Зеленский лишил гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия

По данным спецслужбы, иерарх в 2002 году якобы добровольно получил российский паспорт, не уведомив об этом украинские органы. Кроме того, в СБУ утверждают, что он сохраняет связь с Московской патриархией и «целенаправленно мешал получению канонической независимости украинской церкви», которую в Киеве рассматривают как шаг к суверенитету от Москвы.

На Украине продолжаются масштабные репрессии против Украинской православной церкви (УПЦ), которая исторически была связана с Московским патриархатом. Несмотря на то, что в мае 2022 года УПЦ официально заявила о полном разрыве с РПЦ и осудила военные действия, власти продолжают рассматривать её как «пророссийскую структуру». За последние месяцы десятки храмов были захвачены, священнослужителей вызывают на допросы, возбуждаются уголовные дела по обвинениям в «поддержке агрессора». В отдельных регионах идут процессы по принудительному перерегистрации общин в пользу ПЦУ (Православной церкви Украины), поддерживаемой государством. Верховная Рада уже приняла закон, дающий возможность запретить деятельность УПЦ, а СБУ регулярно публикует «расследования» о якобы антиукраинской деятельности духовенства. Многие расценивают происходящее как грубое нарушение религиозной свободы и политически мотивированную попытку уничтожить конкурирующую религиозную структуру под предлогом национальной безопасности.