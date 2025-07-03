«На это можно смотреть вечно»: Украинцы просят ВС РФ не останавливаться после удара по ТЦК в Полтаве
Proof24: Удар дрона по ТЦК в Полтаве вызвал саркастичную реакцию у украинцев
Прилёт по ТЦК в Полтаве. Обложка © SHOT
Удар дрона по зданию ТЦК в Полтаве вызвал волну саркастических реакций в Сети. Об этом сообщает украинский ресурс Proof24 со ссылкой на местные обсуждения.
«На это можно смотреть вечно», «Необходимо, чтобы все ТЦК имели такой вид», «Это, наверное, за всех, кого там мучали», «Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то их армию будут встречать с караваями и цветами», — такие комментарии преобладают под публикациями об инциденте. Многие пользователи признают трагичность атаки, но называют её «кармой» для сотрудников военкоматов, которые «достали всех».
Аналитики Proof24 отмечают, что подобная реакция отражает глубокое недоверие общества к институту мобилизации. Официально киевский режим пока ситуацию не комментировал.
Напомним, сегодня появились сообщения об ударах беспилотников «Герань-2» по зданию ТЦК в Полтаве. В общей сложности было три прилёта, за ними последовал пожар. В результате удара есть погибшие из числа военкомов. Местные паблики писали, что полтавские сотрудники ТЦК славятся самыми жестокими методами мобилизации, не чураются применения насилия к задерживаемым и издевательств, а также могут игнорировать бронь в процессе «бусификации».