Удар дрона по зданию ТЦК в Полтаве вызвал волну саркастических реакций в Сети. Об этом сообщает украинский ресурс Proof24 со ссылкой на местные обсуждения.

«На это можно смотреть вечно», «Необходимо, чтобы все ТЦК имели такой вид», «Это, наверное, за всех, кого там мучали», «Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то их армию будут встречать с караваями и цветами», — такие комментарии преобладают под публикациями об инциденте. Многие пользователи признают трагичность атаки, но называют её «кармой» для сотрудников военкоматов, которые «достали всех».

Аналитики Proof24 отмечают, что подобная реакция отражает глубокое недоверие общества к институту мобилизации. Официально киевский режим пока ситуацию не комментировал.