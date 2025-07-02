«Им война только на руку»: В подполье раскрыли схему заработка сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) на Украине берут взятки за освобождение мобилизованных. При этом через некоторое время тех же людей могут задержать вновь. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, чтобы освободить человека до того, как его доставили в пункт сбора, нужно заплатить от 5 до 6 тысяч гривен (примерно 10 тысяч рублей). Если задержанного уже привезли в пункт, сумма достигает 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).

Лебедев объяснил, что сейчас внутри страны конфликт развивается не только между пророссийскими и проукраинскими, но и между теми, кто наживается на задержании людей, и теми, кто пытается выжить.

«Им война только на руку: бизнес идёт, деньги капают. Для них всё отлично, жизнь наладилась», — добавил подпольщик.