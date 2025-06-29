На Украине участились случаи коллективного неповиновения сотрудникам военкоматов, вплоть до освобождения мобилизованных силами граждан. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал Сергей Лебедев, представляющий николаевское пророссийское подполье.

«Это не революция, ... но бунты уже есть, и их видно невооружённым глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы ТЦКшники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал, и люди выходят, сопротивляются», — подчеркнул он.

Лебедев также добавил, что украинцы собираются в группы по 20 и более человек. Сопротивление оказывают не только представители сильного пола, но и женщины, которым не безразлична судьба земляков. Подпольщик сообщил, что у сотрудников ТЦК не получается противодействовать людям.