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29 июня, 10:33

«Не революция, но бунт»: Украинцы начали организованное сопротивление сотрудникам военкоматов

Подпольщик Лебедев: На Украине участились бунты против сотрудников ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

На Украине участились случаи коллективного неповиновения сотрудникам военкоматов, вплоть до освобождения мобилизованных силами граждан. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал Сергей Лебедев, представляющий николаевское пророссийское подполье.

«Это не революция, ... но бунты уже есть, и их видно невооружённым глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы ТЦКшники не пролезли. Как только те появляютсясразу сигнал, и люди выходят, сопротивляются», — подчеркнул он.

Лебедев также добавил, что украинцы собираются в группы по 20 и более человек. Сопротивление оказывают не только представители сильного пола, но и женщины, которым не безразлична судьба земляков. Подпольщик сообщил, что у сотрудников ТЦК не получается противодействовать людям.

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Ранее сообщалось о другой удивительной истории спасения жителя Украины от сотрудника ТЦК. Женщина швырнула банку солений в сотрудников местного военкомата, помогая мужчине избежать принудительного задержания для дальнейшей мобилизации.

Ольга Сливченко
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