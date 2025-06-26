Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 06:26

«Благодаря этому и живы»: Жители Херсона массово прячутся от ТЦК в ожидании возвращения России

Подпольщик Лебедев: Жители Херсона скрываются от ТЦК и ждут возвращение ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и надеются на возвращение российских военных. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Сейчас жители воспринимают украинских военных как взяточников и подлых людей. Кроме того, из-за «охоты» на мужчин горожане давно обмениваются советами, как избежать насильственной мобилизации.

«В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придётся затянуть потуже до возвращения русских», — приводит Лебедев слова херсонцев.

В Одессе сотрудники ТЦК не выпускают из авто мужчину с годовалым ребёнком
В Одессе сотрудники ТЦК не выпускают из авто мужчину с годовалым ребёнком

Ранее Life.ru рассказал, что жители Херсона ищут себе еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. На данный момент в городе почти нет работы и помощь можно получить только от друзей, родственников или из России. Некоторые жители также налаживают контакты с бездомными и обменивают найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar