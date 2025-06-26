Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и надеются на возвращение российских военных. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Сейчас жители воспринимают украинских военных как взяточников и подлых людей. Кроме того, из-за «охоты» на мужчин горожане давно обмениваются советами, как избежать насильственной мобилизации.

«В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придётся затянуть потуже до возвращения русских», — приводит Лебедев слова херсонцев.