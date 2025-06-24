В Одессе сотрудники ТЦК не выпускают из авто мужчину с годовалым ребёнком

В Одессе полиция вместе с сотрудниками военкомата удерживают мужчину с годовалым ребёнком внутри автомобиля, требуя его явки в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Событие разворачивается на улице Малая Арнаутская. По информации источника издания, мужчина находится в машине уже около трёх часов. А запас питьевой воды внутри авто стремительно уменьшается.