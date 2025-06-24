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23 июня, 22:08

В Одессе сотрудники ТЦК не выпускают из авто мужчину с годовалым ребёнком

«Страна.ua»: В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину с ребёнком в машине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В Одессе полиция вместе с сотрудниками военкомата удерживают мужчину с годовалым ребёнком внутри автомобиля, требуя его явки в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Событие разворачивается на улице Малая Арнаутская. По информации источника издания, мужчина находится в машине уже около трёх часов. А запас питьевой воды внутри авто стремительно уменьшается.

Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК, метнув в них банку солений
Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК, метнув в них банку солений

А ранее сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину во время похорон украинского военного в Львовской области. По сообщению очевидцев, мужчине удалось сбежать от представителей военкомата. Давление со стороны возмущённых граждан заставило сотрудников покинуть место происшествия.

Тимур Хингеев
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