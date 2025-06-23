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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 июня 2025, 01:55

Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК, метнув в них банку солений

Жительница Украины бросила банку солений в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), помогая молодому человеку избежать насильного призыва. Видео инцидента опубликовал в Telegram эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Банка солений полетела в сотрудников ТЦК во время силовой мобилизации. Видео © Telegram / Colonelcassad

На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме пытаются силой затолкнуть молодого человека в микроавтобус. Ролик был снят очевидцем из окна жилого дома. В критический момент одна из соседок или родственниц молодого человека метнула банку солений с верхнего этажа, которая разбилась о землю рядом с сотрудниками ТЦК.

Судя по записям, мужчина пытался вырваться из рук военкомов, которые, по его словам, намеревались его избить и распылить перцовый баллончик. В результате вмешательства женщины ему удалось сбежать от своих преследователей в неизвестном направлении.

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Место и детали происшествия не уточняются, однако этот случай вновь поднял вопросы о методах работы украинских ТЦК.

Ранее Life.ru писал, что сотрудники ТЦК пытались мобилизовать украинца прямо на похоронах военного. Потенциальной жертве удалось сбежать от военкомов также благодаря вмешательству возмущённых очевидцев.

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Обложка © unsplash.com / Townsend Walton

Юния Ларсон
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