Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК, метнув в них банку солений

Жительница Украины бросила банку солений в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), помогая молодому человеку избежать насильного призыва. Видео инцидента опубликовал в Telegram эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Банка солений полетела в сотрудников ТЦК во время силовой мобилизации. Видео © Telegram / Colonelcassad

На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме пытаются силой затолкнуть молодого человека в микроавтобус. Ролик был снят очевидцем из окна жилого дома. В критический момент одна из соседок или родственниц молодого человека метнула банку солений с верхнего этажа, которая разбилась о землю рядом с сотрудниками ТЦК.

Судя по записям, мужчина пытался вырваться из рук военкомов, которые, по его словам, намеревались его избить и распылить перцовый баллончик. В результате вмешательства женщины ему удалось сбежать от своих преследователей в неизвестном направлении.

Место и детали происшествия не уточняются, однако этот случай вновь поднял вопросы о методах работы украинских ТЦК.