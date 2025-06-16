И онлайн достанут! Ухилянтов теперь ловят в украинском аналоге GTA
В игру Ukraine Online добавили возможность поиграть за сотрудника ТЦК
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В украинской мобильной онлайн-игре появились сотрудники ТЦК, которые могут в любой момент упаковать игрового персонажа в свой микроавтобус и забрать на фронт. Теперь игроки нигде не чувствуют себя в безопасности.
Игрока остановили сотрудники ТЦК. Видео © Игра Ukraine Online
Игра Ukraine Online является клоном Grand Theft Auto. По сути, это и есть GTA, но с огромным количеством косметических модификаций. Игроки создают персонажей, которые перемещаются по игровым копиям крупных украинских городов. Там есть разные активности, заниматься можно практически всем, чем угодно: работать врачом, быть пилотом, уличным гонщиком, военным, полицейским и так далее. В России тоже существуют подобные онлайн-игры с нашей спецификой.
Так вот, недавно разработчики выкатили грандиозное обновление, добавив в игру возможность поработать в ТЦК. Теперь игровых персонажей-ухилянтов останавливают на улице военкомы и упаковывают в каноничные чёрные «бусы». Суровая украинская реальность.
Возможно, в скором времени у разработчиков игры появятся проблемы. А вот в России ранее призвали запретить игру Lust Goddess, в которой игроки собирают свой отряд из сексуальных наёмниц. Сейчас она находится на лидирующих позициях по скачиваемости, поскольку там есть море эротического контента, но нет никаких возрастных ограничений.