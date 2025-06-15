Школьники больше не смогут играть в эротическую компьютерную игру с голыми секс-рабынями
SHOT: В РФ хотят запретить популярную у школьников эротическую компьютерную игру
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В России призывают запретить компьютерную игру Lust Goddess, в которой школьники занимаются виртуальным сексом. Игра, содержащая откровенные изображения и контент для взрослых, привлекает широкое внимание подростков, что вызывает обеспокоенность, пишет телеграм-канал SHOT.
Игра сейчас находится на вершине рейтинга по скачиваемости, при этом не имеет никаких возрастных ограничений. По сюжету бандиты сражаются в городе, превращая девушек в сексуальных рабынь. В игре множество откровенных сцен, изображений и элементов сексуального насилия. Пользователи, включая несовершеннолетних, тратят деньги на внутриигровые покупки, чтобы открыть контент 18+.
Роскомнадзор усмотрел в проекте нарушение действующего законодательства, включая элементы пропаганды запрещённого контента. Организация направила запрос на удаление игры из каталога Steam.
А ранее Life.ru сообщал о блокировке на территории России игры-симулятора наркобарона после того, как ей заинтересовался Роскомнадзор. Игра стала очень популярной среди подростков и обросла фанбазой, которая собирается в чатах и делится кейсами по выращиванию запрещёнки.