Школьники больше не смогут играть в эротическую компьютерную игру с голыми секс-рабынями

В России призывают запретить компьютерную игру Lust Goddess, в которой школьники занимаются виртуальным сексом. Игра, содержащая откровенные изображения и контент для взрослых, привлекает широкое внимание подростков, что вызывает обеспокоенность, пишет телеграм-канал SHOT.

Игра сейчас находится на вершине рейтинга по скачиваемости, при этом не имеет никаких возрастных ограничений. По сюжету бандиты сражаются в городе, превращая девушек в сексуальных рабынь. В игре множество откровенных сцен, изображений и элементов сексуального насилия. Пользователи, включая несовершеннолетних, тратят деньги на внутриигровые покупки, чтобы открыть контент 18+.

Роскомнадзор усмотрел в проекте нарушение действующего законодательства, включая элементы пропаганды запрещённого контента. Организация направила запрос на удаление игры из каталога Steam.