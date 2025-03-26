Россиянин запустил культовую видеоигру на советском трамвае

Известную игру из жанра «стрелялок» DOOM запустили на бортовом мониторе ретровагона ЛМ-68М2 в Петербурге. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Петербуржец играет в DOOM на бортовом мониторе ретровагона. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В Сети появилось видео, как простой пользователь играет в культовый шутер прямо в трамвае. При этом умелец подробно рассказал, как ему удалось подключить игру и клавиатуру к бортовому монитору.

«Я играю в DOOM на трамвайчике. Давайте покажу, как это получилось. Вот PC-клавиатура подключается в порт, а USB-флешка в USB, соответственно, порт», — пояснил мужчина.