Россиянин запустил культовую видеоигру на советском трамвае
«Mash на Мойке»: Петербуржец запустил игру DOOM на бортовом компьютере трамвая
Известную игру из жанра «стрелялок» DOOM запустили на бортовом мониторе ретровагона ЛМ-68М2 в Петербурге. Об этом пишет «Mash на Мойке».
Петербуржец играет в DOOM на бортовом мониторе ретровагона. Видео © Telegram / Mash на Мойке
В Сети появилось видео, как простой пользователь играет в культовый шутер прямо в трамвае. При этом умелец подробно рассказал, как ему удалось подключить игру и клавиатуру к бортовому монитору.
«Я играю в DOOM на трамвайчике. Давайте покажу, как это получилось. Вот PC-клавиатура подключается в порт, а USB-флешка в USB, соответственно, порт», — пояснил мужчина.
DOOM — это видеоигра в жанре шутера от первого лица, выпущенная id Software в 1993 году. Она оказала огромное влияние на развитие видеоигр, став родоначальником жанра FPS (First-Person Shooter) и вдохновив множество разработчиков на создание новых игровых миров. Причём игра выпускалась на весьма неожиданных устройствах, начиная от микроволновок и заканчивая тестами для беременности. Также она запускалась и на шоколадном батончике Milky Way.
А ранее Life.ru рассказывал, что игру «Смута» и учебные приложения на её основе скачали один миллион раз. Стремительный рост популярности игры поспособствовал тому, что пользователи лучше познакомились с архитектурой древнерусских городов, бытом и обычаями. В апреле 2024-го состоялся официальный релиз «Смуты», презентация проходила в Нижнем Новгороде.
Shutterstock / FOTODOM / Pryimak Anastasiia