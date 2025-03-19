Педофилы ведут охоту: Дети становятся мишенью в популярной шутер-игре

В популярной среди детей игре Standoff 2 с каждым днём появляется всё больше аккаунтов, через которые педофилы выманивают у несовершеннолетних обнажённые фотографии, обещая в обмен сделать подарок в игре. Об этом сообщает Mash.

По данным тоелеграм-канала, подобный случай уже был зафиксирован в Свердловской области. Там школьница 2015 года рождения решила поиграть в свою любимую игру после уроков. В чате с ней начал общение неизвестный пользователь, который предложил подарить несколько «скинов» для персонажа в обмен на её номер телефона. В дальнейшем он попросил у неё несколько фото и видео 18+.

Девочка известила о находчивом пользователе родителей, и те обратились в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.