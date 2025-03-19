Педофилы ведут охоту: Дети становятся мишенью в популярной шутер-игре
Mash: Педофилы выманивают у детей голые фотографии в популярной игре Standoff 2
В популярной среди детей игре Standoff 2 с каждым днём появляется всё больше аккаунтов, через которые педофилы выманивают у несовершеннолетних обнажённые фотографии, обещая в обмен сделать подарок в игре. Об этом сообщает Mash.
По данным тоелеграм-канала, подобный случай уже был зафиксирован в Свердловской области. Там школьница 2015 года рождения решила поиграть в свою любимую игру после уроков. В чате с ней начал общение неизвестный пользователь, который предложил подарить несколько «скинов» для персонажа в обмен на её номер телефона. В дальнейшем он попросил у неё несколько фото и видео 18+.
Девочка известила о находчивом пользователе родителей, и те обратились в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция в Уфе разыскивает мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Уточнялось, что заманить жертву педофил мог под предлогом помощи бабушке.
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