Schedule I — всё: Популярный у подростков симулятор наркобарона заблокировали в России
SHOT: Симулятор наркобарона Schedule I заблокировали в Steam для россиян
Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Компьютерную игру Schedule I, которая учит геймеров создавать и продавать наркотики, заблокировали в Steam для россиян. Теперь при попытке купить или включить симулятор сервис выдаёт соответствующее предупреждение, выяснил SHOT.
«Данный товар недоступен в вашем регионе», — гласит сообщение.
Днём ранее стало известно, что симулятором наркобарона заинтересовался Роскомнадзор. Игра стала очень популярной среди подростков и обросла фанбазой, которая собирается в чатах и делится кейсами по выращиванию запрещёнки.