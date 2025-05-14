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Регион
14 мая, 19:19

Schedule I — всё: Популярный у подростков симулятор наркобарона заблокировали в России

SHOT: Симулятор наркобарона Schedule I заблокировали в Steam для россиян

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Компьютерную игру Schedule I, которая учит геймеров создавать и продавать наркотики, заблокировали в Steam для россиян. Теперь при попытке купить или включить симулятор сервис выдаёт соответствующее предупреждение, выяснил SHOT.

«Данный товар недоступен в вашем регионе», — гласит сообщение.

Днём ранее стало известно, что симулятором наркобарона заинтересовался Роскомнадзор. Игра стала очень популярной среди подростков и обросла фанбазой, которая собирается в чатах и делится кейсами по выращиванию запрещёнки.

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Илья Пушкарев
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