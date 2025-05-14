В России запретят монополию провайдеров в новостройках после ЧП с Lovit
Шадаев: Минцифры введёт стандарт по количеству провайдеров для новостроек
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В России запретят монополию интернет-провайдеров в новостройках. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, в ближайшие 1-2 года планируется ввести стандарт, предполагающий наличие не менее трёх провайдеров в многоквартирных домах.
«Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам», — отметил министр на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».
Активное обсуждение этой инициативы началось после того, как инфраструктура провайдера Lovit не смогла отразить DDoS-атаку. В результате этого инцидента пользователи, проживающие в ЖК застройщика ПИК, несколько дней не имели доступа к интернету и массово жаловались, что даже не могут попасть в собственные квартиры. После инцидента стало известно, что жильцы домов ПИКа готовят коллективные иски к застройщику и провайдеру Lovit.