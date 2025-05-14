В России запретят монополию провайдеров в новостройках после ЧП с Lovit

В России запретят монополию интернет-провайдеров в новостройках. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, в ближайшие 1-2 года планируется ввести стандарт, предполагающий наличие не менее трёх провайдеров в многоквартирных домах.

«Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам», — отметил министр на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».