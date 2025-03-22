В Роскомнадзоре подтвердили кибератаку на провайдера в ЖК ПИК

DDoS-атака на провайдера Lovit продолжается уже более суток. Специалисты Роскомнадзора оказывают помощь в её нейтрализации, используя Национальную систему противодействия. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09:58 [мск] 21 марта и по состоянию на 12:45 [мск] 22 марта всё ещё продолжается», — сообщили в ведомстве ТАСС.