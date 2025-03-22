В Роскомнадзоре подтвердили кибератаку на провайдера в ЖК ПИК
РКН: Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке
DDoS-атака на провайдера Lovit продолжается уже более суток. Специалисты Роскомнадзора оказывают помощь в её нейтрализации, используя Национальную систему противодействия. Об этом информировала пресс-служба ведомства.
«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09:58 [мск] 21 марта и по состоянию на 12:45 [мск] 22 марта всё ещё продолжается», — сообщили в ведомстве ТАСС.
Напомним, российский провайдер Lovoit сообщил о DDoS-атаке, которая вызвала сбои в его работе. В результате жители многоквартирных домов, построенных застройщиком ПИК, уже сутки остаются без доступа к Интернету и требуют решения проблемы. Представители компании подтвердили, что восстановительные работы уже начались.
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