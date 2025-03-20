В РКН назвали причину сбоя в работе российских онлайн-сервисов
РКН объяснил сбои в российских онлайн-сервисах использованием зарубежных серверов
В ходе выяснения причины сбоев в работе ряда российских интернет-сервисов выяснилось, что неполадки возникли из-за использования иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — передаёт сообщение ведомства ТАСС.
В РКН также порекомендовали организациям пользоваться российскими хостинг-провайдерами.
Ранее сообщалось о сбое, который охватил десятки сервисов и операторов связей. Также жалобы поступают на работу зарубежных сервисов. А несколько дней назад подобная ситуация застала врасплох жителей Башкартостана, где обрушившийся сервер лишил россиян возможности оплачивать проезд в автобусе по QR-коду.
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