В РКН назвали причину сбоя в работе российских онлайн-сервисов

В ходе выяснения причины сбоев в работе ряда российских интернет-сервисов выяснилось, что неполадки возникли из-за использования иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — передаёт сообщение ведомства ТАСС.

В РКН также порекомендовали организациям пользоваться российскими хостинг-провайдерами.