Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 09:00

Сайты МВД России перестали работать из-за сбоя

В работе сайтов Министерства внутренних дел произошёл масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу значимых веб-ресурсов.

Сбой на сайте МВД. Фото © Downdetector

Сбой на сайте МВД. Фото © Downdetector

Большинство жалоб поступает из Карелии, Камчатки, Курской, Калужской, Московской областей, а также столицы.

«Не удаётся получить доступ к сайту», — гласит надпись при попытке зайти на портал МВД.

Сайт Госавтоинспекции (ГАИ) также не работает. Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

Роскомнадзор подтвердил глобальный сбой в работе WhatsApp
Роскомнадзор подтвердил глобальный сбой в работе WhatsApp

Ранее в работе СБП произошёл массовый сбой. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга (6%), Москвы и Самарской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Никита Никонов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar