Сайты МВД России перестали работать из-за сбоя
В работе сайтов Министерства внутренних дел произошёл масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу значимых веб-ресурсов.
Сбой на сайте МВД. Фото © Downdetector
Большинство жалоб поступает из Карелии, Камчатки, Курской, Калужской, Московской областей, а также столицы.
«Не удаётся получить доступ к сайту», — гласит надпись при попытке зайти на портал МВД.
Сайт Госавтоинспекции (ГАИ) также не работает. Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.
Ранее в работе СБП произошёл массовый сбой. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга (6%), Москвы и Самарской области.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes