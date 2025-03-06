Сайты МВД России перестали работать из-за сбоя

В работе сайтов Министерства внутренних дел произошёл масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу значимых веб-ресурсов.

Сбой на сайте МВД. Фото © Downdetector

Большинство жалоб поступает из Карелии, Камчатки, Курской, Калужской, Московской областей, а также столицы.

«Не удаётся получить доступ к сайту», — гласит надпись при попытке зайти на портал МВД.

Сайт Госавтоинспекции (ГАИ) также не работает. Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.