В работе СБП в России произошёл массовый сбой

В России наблюдаются сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП). В этом убедился корреспондент Life.ru, также об этом свидетельствуют сообщения пользователей на платформе Downdetector.

Согласно информации на сайте, к 20:52 по московскому времени 308 человек пожаловались на проблемы с сервисом в течение последнего часа, а за последние сутки общее количество жалоб достигло 3 194. Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга (6%), Москвы и Самарской области (по 5%), а также из Республики Калмыкия и Нижегородской области (по 4%). По данным Downdetector, основные проблемы связаны со сбоем работы сервиса (86%), неисправностями сайта (7%) и неполадками в мобильном приложении (4%).

«14 февраля с 18:20 мск наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19:30 мск операции проходят в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Национальной системы платёжных карт.