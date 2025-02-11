РКН сообщил о сбое на крупнейшей точке интернет-трафика в России

На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика произошёл кратковременный сбой. Работу удалось оперативно восстановить без массовых проблем, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«На крупнейшей в РФ точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 (Московская междугородная телефонная станция №9) на улице Бутлерова, 7 утром 11 февраля произошёл кратковременный сбой электропитания», — говорится в сообщении РКН.

Уточняется, что сбой не затронул весь узел. Также в ведомстве предупредили, что временные трудности могут наблюдаться у отдельных операторов связи.