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10 февраля, 19:36

РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange за нарушение

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к агрегатору по обмену криптовалют BestChange из-за нарушения законов Российской Федерации, сообщает команда сервиса.

«Юридическая команда уже приступила к работе над вопросом разблокировки сайта»,приводит комментарий представителей BestChange РБК.

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В компании отметили, что не получали никаких предупреждений или объяснений от РКН относительно причин блокировки. Ранее данный сервис уже сталкивался с отключениями в России: в 2017, 2019 и 2020 годах.

BestChange начал работать в 2007 году и предоставлял возможность находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами как для электронных, так и для криптовалют.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне начали активнее посещать различные ресурсы, связанные с криптовалютами. Эксперты связали это с ростом цен на биткойн и другие популярные цифровые активы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Лия Мурадьян
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