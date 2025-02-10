РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange за нарушение

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к агрегатору по обмену криптовалют BestChange из-за нарушения законов Российской Федерации, сообщает команда сервиса.

«Юридическая команда уже приступила к работе над вопросом разблокировки сайта», — приводит комментарий представителей BestChange РБК.

В компании отметили, что не получали никаких предупреждений или объяснений от РКН относительно причин блокировки. Ранее данный сервис уже сталкивался с отключениями в России: в 2017, 2019 и 2020 годах.

BestChange начал работать в 2007 году и предоставлял возможность находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами как для электронных, так и для криптовалют.