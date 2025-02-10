РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange за нарушение
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к агрегатору по обмену криптовалют BestChange из-за нарушения законов Российской Федерации, сообщает команда сервиса.
«Юридическая команда уже приступила к работе над вопросом разблокировки сайта», — приводит комментарий представителей BestChange РБК.
В компании отметили, что не получали никаких предупреждений или объяснений от РКН относительно причин блокировки. Ранее данный сервис уже сталкивался с отключениями в России: в 2017, 2019 и 2020 годах.
BestChange начал работать в 2007 году и предоставлял возможность находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами как для электронных, так и для криптовалют.
Ранее Life.ru сообщал, что россияне начали активнее посещать различные ресурсы, связанные с криптовалютами. Эксперты связали это с ростом цен на биткойн и другие популярные цифровые активы.
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