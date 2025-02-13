Россиян предупредили о сбоях в работе ТВ в ближайший месяц

С 18 февраля по 15 марта жители России могут испытывать временные перебои в телевизионном сигнале из-за сезонных солнечных помех. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что технологии РТРС помогут минимизировать влияние солнечной интерференции и сделать её практически незаметной для большинства телезрителей. В случае возникновения проблем с телеприёмом специалисты рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку. Если это не поможет, следует запустить автопоиск каналов в меню устройства.