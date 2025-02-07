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7 февраля, 09:43

На Cолнце зафиксировали четыре мощные вспышки

ИПГ: На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса М

На поверхности солнца зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«7 февраля в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3984 (N12W35) зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 27 минут. <...> В 09.30 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W31) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 28 минут», — сказали в ИПГ.

Ещё две вспышки зафиксировали в 9:46 и в 10:21. Общая продолжительность событий заняла 35 минут. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

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В понедельник на Солнце зафиксировали серию мощных вспышек, которые произошли на поверхности звезды. Солнечная активность начала расти ночью, а одна из самых мощных вспышек произошла утром — примерно в 7 утра по московскому времени.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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