На Cолнце зафиксировали четыре мощные вспышки
ИПГ: На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса М
На поверхности солнца зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«7 февраля в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3984 (N12W35) зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 27 минут. <...> В 09.30 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W31) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 28 минут», — сказали в ИПГ.
Ещё две вспышки зафиксировали в 9:46 и в 10:21. Общая продолжительность событий заняла 35 минут. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
В понедельник на Солнце зафиксировали серию мощных вспышек, которые произошли на поверхности звезды. Солнечная активность начала расти ночью, а одна из самых мощных вспышек произошла утром — примерно в 7 утра по московскому времени.
Life.ru / Kandinsky