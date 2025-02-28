Роскомнадзор подтвердил глобальный сбой в работе WhatsApp

Эксперты Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования, который находится в ведомстве Роскомнадзора, наблюдают глобальный сбой в мессенджере WhatsApp. На работу приложения жалуются пользователи из Штатов, Италии и ФРГ, заявили в пресс-службе ведомства.

«ЦМУ ССОП фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии», — приводит сообщение ТАСС.