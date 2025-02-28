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28 февраля, 16:09

Массовый сбой произошёл в работе WhatsApp

Пользователи сообщают о сбое мессенджера WhatsApp. В неполадках с работой сервиса убедился корреспондент Life.ru. Многие россияне не могут открыть приложение, также не отправляются и не загружаются сообщения и медиафайлы.

Также много жалоб поступает и по сведениям Downdetector. Их число к этому моменту превысило четыре тысячи.

При этом сбой наблюдается и в работе многих других приложений: у банков, мобильных операторов и «Госуслуг». Кроме того, не работают сервисы маркетплейсов.

В работе СБП в России произошёл массовый сбой
В работе СБП в России произошёл массовый сбой

Ранее пользователи Instagram* столкнулись с всплеском запрещённого контента — в их лентах появилось видео с насилием, порнографией и другими материалами, неподходящими для чувствительных зрителей. Проблема наблюдалась по всему миру. Высказывались различные версии относительно причин произошедшего — от неисправностей новых алгоритмов платформы до восстания модераторов. В результате компания Meta** принесла извинения за сбой и смогла устранить все недостатки.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova

Николь Вербер
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