Массовый сбой произошёл в работе WhatsApp
Пользователи сообщают о сбое мессенджера WhatsApp. В неполадках с работой сервиса убедился корреспондент Life.ru. Многие россияне не могут открыть приложение, также не отправляются и не загружаются сообщения и медиафайлы.
Также много жалоб поступает и по сведениям Downdetector. Их число к этому моменту превысило четыре тысячи.
При этом сбой наблюдается и в работе многих других приложений: у банков, мобильных операторов и «Госуслуг». Кроме того, не работают сервисы маркетплейсов.
Ранее пользователи Instagram* столкнулись с всплеском запрещённого контента — в их лентах появилось видео с насилием, порнографией и другими материалами, неподходящими для чувствительных зрителей. Проблема наблюдалась по всему миру. Высказывались различные версии относительно причин произошедшего — от неисправностей новых алгоритмов платформы до восстания модераторов. В результате компания Meta** принесла извинения за сбой и смогла устранить все недостатки.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской.
** Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova