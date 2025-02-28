Массовый сбой произошёл в работе WhatsApp

Пользователи сообщают о сбое мессенджера WhatsApp. В неполадках с работой сервиса убедился корреспондент Life.ru. Многие россияне не могут открыть приложение, также не отправляются и не загружаются сообщения и медиафайлы.

Также много жалоб поступает и по сведениям Downdetector. Их число к этому моменту превысило четыре тысячи.

При этом сбой наблюдается и в работе многих других приложений: у банков, мобильных операторов и «Госуслуг». Кроме того, не работают сервисы маркетплейсов.