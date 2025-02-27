Ленты пользователей Instagram* заполонил шок-контент с убийствами и насилием

Запрещённый в России Instagram* заполнился шок-контентом с насилием. Пользователи со всего мира заявляют, что их лента в Reels переполнена пугающими видео. Причиной называют забастовку модераторов, сбой искусственного интеллекта или смену алгоритмов соцсети.

Сломавшиеся рекомендации в Reels Instagram*. Видео © Life.ru

На протяжении более 20 часов пользователи сообщают о роликах с пытками, убийствами и другими ужасами. Один из участников Reddit, занимающийся сливами из IT, высказал мнение, что всему виной забастовка модераторов. По его словам, сотрудники компании Meta** намеренно игнорируют такие ролики, протестуя против изменений в политике компании и условий труда.

Другие предполагают, что проблема возникла из-за ошибки в модерации контента. Система искусственного интеллекта, которая должна отфильтровывать такие видео, дала сбой. Это сделало доступным закрытый контент. Также изменённый алгоритм работы соцсети мог убрать фильтр нежелательного контента, что позволило шок-роликам появиться в ленте. Марк Цукерберг пока не комментировал ситуацию.

Как сообщал Life.ru, Instagram* и другие запрещённые соцсети, не смогут вернуться в страну даже после снятия санкций. Чтобы это случилось, экстремистская Meta** должна сначала продемонстрировать желание исправить ситуацию и выполнить условия российского законодательства.