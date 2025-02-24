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24 февраля, 08:35

В Госдуме ответили на вопрос о возвращении Instagram* и Facebook* в Россию в случае снятия санкций

Mash: Instagram* и Facebook* не смогут вернуться в РФ даже после снятия санкций

Запрещённые в России Instagram* и Facebook* не смогут вернуться в страну даже после снятия санкций. Чтобы это случилось, экстремистская Meta** прежде должна продемонстрировать желание исправить ситуацию и выполнить необходимые условия российского законодательства.

Как пишет телеграм-канал Mash, с обоих социальных сетей не станут снимать блокировку в РФ, несмотря на потепление отношений с США. Проблема кроется в позиции менеджмента и собственников платформ, которые не желают выполнять требования нашего законодательства. Кроме того, существует ряд технических вопросов.

Как уточнил депутат Госдумы и председатель комитета по информационной политике и технологиям Сергей Боярский, на данный момент Россия ориентируется на развитие собственных ресурсов, которые уже стали конкурентоспособными и нашли целевую аудиторию.

Парламентарий также напомнил, что организация Meta** признала в России экстремистской. Опыта отзыва подобного статуса пока нет, однако для начала компании должны как минимум обозначить готовность исправиться, чего пока не происходит.

Повторить за TikTok: В Госдуме нашли способ разблокировать Instagram* в России
Повторить за TikTok: В Госдуме нашли способ разблокировать Instagram* в России

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможной разблокировки Instagram* на территории государства. По его словам, доступ к запрещённой соцсети следует возобновить в ближайшее время, но в текущей обстановке такой шаг не представляется возможным.

* Принадлежат компании Meta**, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Мария Любицкая
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