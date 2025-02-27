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27 февраля, 10:40

Кина не будет: В Instagram** исправили сбой, из-за которого в ленту попало порно

CNBC: В Meta* извинились за сбой с запрещённым контентом в Instagram**

Компания Meta* извинилась перед пользователями за ситуацию с отображением порнографических материалов и шокирующего контента в социальной сети Instagram**. Об этом пишет CNBC. В материале говорится, что технической службе социальной сети удалось устранить причину сбоя.

«Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку», — говорится в заявлении, переданном CNBC.

Заявление появилось после того, как множество пользователей выразили свою озабоченность по поводу большого количества рекомендаций, касающихся жестокого и неприемлемого контента. Некоторые из них утверждали, что сталкивались с подобным, несмотря на то, что в Instagram** была активирована самая строгая настройка модерации «Контроль деликатного контента».

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Напомним, сегодня утром стало известно, что ленты пользователей Instagram** захлестнула волна запрещённого контента — видео с насилием, порнографией и прочими зрелищами не для слабонервных. Сбой фиксировали по всему миру. Звучали самые разные предположения о причинах происходящего — от неотлаженных новых алгоритмов сети до бунта модераторов.

*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

**Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

freepik

Юрий Лысенко
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