Кина не будет: В Instagram** исправили сбой, из-за которого в ленту попало порно

Компания Meta* извинилась перед пользователями за ситуацию с отображением порнографических материалов и шокирующего контента в социальной сети Instagram**. Об этом пишет CNBC. В материале говорится, что технической службе социальной сети удалось устранить причину сбоя.

«Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку», — говорится в заявлении, переданном CNBC.

Заявление появилось после того, как множество пользователей выразили свою озабоченность по поводу большого количества рекомендаций, касающихся жестокого и неприемлемого контента. Некоторые из них утверждали, что сталкивались с подобным, несмотря на то, что в Instagram** была активирована самая строгая настройка модерации «Контроль деликатного контента».

Напомним, сегодня утром стало известно, что ленты пользователей Instagram** захлестнула волна запрещённого контента — видео с насилием, порнографией и прочими зрелищами не для слабонервных. Сбой фиксировали по всему миру. Звучали самые разные предположения о причинах происходящего — от неотлаженных новых алгоритмов сети до бунта модераторов.