Песков объявил условие снятия ограничений с Instagram*, Facebook* и YouTube

Российские пользователи вновь смогут без ограничений пользоваться «Инстаграмом»*, «Фейсбуком»* и «Ютубом», когда эти соцсети начнут соблюдать законодательство РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Песков про соцсети. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Представитель Кремля подчеркнул, что укрепление доверия между Россией и США никак не связано с американскими соцсетями и их работой в РФ. Блокировка постигла их исключительно из-за пренебрежения российскими законами. Как только их руководство начнёт соблюдать законодательство нашей страны, все ограничения будут сняты.

«Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — заявил Песков.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещённые Instagram* и Facebook* не смогут вернуться в Россию даже тогда, когда будут отменены антироссийские санкции. По словам депутата Боярского, сейчас РФ ориентирована на создание собственных ресурсов.