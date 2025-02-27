Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 06:35

Песков объявил условие снятия ограничений с Instagram*, Facebook* и YouTube

Песков: Instagram* разблокируют, когда соцсеть начнёт соблюдать законы РФ

Российские пользователи вновь смогут без ограничений пользоваться «Инстаграмом»*, «Фейсбуком»* и «Ютубом», когда эти соцсети начнут соблюдать законодательство РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Песков про соцсети. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Представитель Кремля подчеркнул, что укрепление доверия между Россией и США никак не связано с американскими соцсетями и их работой в РФ. Блокировка постигла их исключительно из-за пренебрежения российскими законами. Как только их руководство начнёт соблюдать законодательство нашей страны, все ограничения будут сняты.

«Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — заявил Песков.

Технологии от «одурачивания». Как соцсети могли бы спасти СССР
Технологии от «одурачивания». Как соцсети могли бы спасти СССР

Ранее в Госдуме заявили, что запрещённые Instagram* и Facebook* не смогут вернуться в Россию даже тогда, когда будут отменены антироссийские санкции. По словам депутата Боярского, сейчас РФ ориентирована на создание собственных ресурсов.

* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tati Tata

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar