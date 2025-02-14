Технологии от «одурачивания». Как соцсети могли бы спасти СССР Футуролог назвал важнейшее преимущество современного человечества по сравнению с прошлыми поколениями — возможность разоблачения лжи. 13 февраля, 21:25 Футуролог назвал главное преимущество соцсетей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Интернет и социальные сети предоставили возможность противостоять разрушительным идеям, заявил в интервью Life.ru кандидат технических наук, эксперт Российской академии наук, член Ассоциации футурологов Александр Кононов. Он объяснил, что современные технологии обмена информацией представляют так называемую свободу оппонирования — шанс разоблачить «агентов», которые обманывают широкие массы людей. По мнению эксперта, у соцсетей в этом смысле есть серьёзное преимущество перед традиционными средствами массовой информации, в которых до недавних пор читатель или зритель только получал контент, но не мог ответить на сказанное или прочитанное.

— Я убеждён, что, если бы в 1990–1991 годах были такие возможности, какие сейчас предоставляют соцсети, страну бы не разрушили. Многие интеллектуалы знали, к чему это приведёт. Но все СМИ были захвачены иноагентами, как мы бы их сейчас назвали, которые работали за американские гранты и внушали идеи разрушения страны. И не было возможности разоблачать их, как сейчас это соцсети позволяют, — рассказал учёный Life.ru.

Стоит отметить, что известны случаи, когда в социальных сетях тоже «фильтровался» информационный поток в зависимости от политики руководства. Характерным примером стал бывший «Твиттер», в котором многие эксперты видели «рупор» исключительно Демократической партии США. Тем не менее Александр Кононов считает, что в современном мире информация уже перестаёт быть «дорогой с односторонним движением» и таким образом современные технологии дают шанс предотвращать, как он выразился, «массовое одурачивание» населения целых государств.

Авторы Адель Романенкова