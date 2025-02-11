Человечество в кольце угроз. Футуролог назвал 7 уровней опасности для цивилизации По мнению эксперта, для противостояния всем этим опасностям необходимо избежать снижения численности населения Земли. 10 февраля, 21:33 По мнению футуролога Александра Кононова, Земля кажется перенаселённой только потому, что большинство людей не осознают огромного количества опасностей для всей цивилизации. Обложка © «Шедеврум»

Человечество находится в бесконечном кольце угроз, и для их преодоления необходимо не допустить снижения численности населения Земли, заявил Life.ru эксперт Российской академии наук, футуролог Александр Кононов. По его мнению, планета кажется перенаселённой только потому, что большинство людей не осознают огромного количества опасностей для всей цивилизации.

— Для того чтобы с ними справляться, потребуется огромное количество людей. Людей будет просто не хватать. Нам предстоит осознать необходимость сплотиться перед лицом этого множества угроз, а не замалчивать их, — подчеркнул кандидат технических наук.

Он рассказал, что существует так называемая теория катастрофически нестабильных сред и она подразделяет всё множество возможных причин гибели цивилизации на семь основных категорий. По этой теории первый, «нижний» уровень опасности — всё, что может навредить человеческому мозгу: сотни болезней и причин нарушения психической стабильности. Далее следует уровень тела, связанный с общим состоянием здоровья людей, борьбой со всевозможными патологиями, инфекциями и так далее.

Следующий уровень — природная среда: глобальное потепление, загрязнение атмосферы и океанов. Четвёртая «ступень» — социальные опасности: голод, преступность, безработица. Пятый уровень — национальный: угрозы целостности и самому существованию целых государств.

— Это национальные конфликты, стравливание стран друг с другом. Особенно важно положить конец стравливанию, — убеждён Александр Кононов.

На шестом уровне — опасности, грозящие всей планете: разрушительные землетрясения, извержения супервулканов, падение крупного астероида или даже, например, дестабилизация орбиты Земли и других планет Солнечной системы. Наконец, последняя категория угроз для цивилизации находится на уровне Вселенной и всего мироздания. Как подчеркнул кандидат наук, человечество пока не до конца понимает устройство окружающей реальности.

— Учёные, которые создавали атомную бомбу, не могли дать гарантии, что в результате их опытов не будет сожжена вся атмосфера Земли. А недавно возникла похожая ситуация с возможным возникновением чёрной дыры в Большом адронном коллайдере, — напомнил эксперт РАН.

Стоит добавить, что Александр Кононов — автор «Общей теории неуничтожимости человечества», в которой изложен список важнейших задач цивилизации ради собственного спасения. Среди этих задач упоминается в том числе осознание человечеством своего крайне нестабильного положения, использование возможностей новых технологий и космическая экспансия, то есть освоение других планет и вообще космического пространства.

Авторы Адель Романенкова