Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 16:18
3133

В мессенджере WhatsApp обнаружили опасный шпионский вирус

МВД предупредило россиян о проблемах в системе безопасности WhatsApp

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость в системе безопасности, которая даёт возможность вредоносным программам бесконтрольно внедряться в устройства пользователей. Об этом сообщили в Федеральном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

«Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через заражённые PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты», — говорится в сообщении.

Примечательно, что установка троянской программы происходила даже без участия пользователя — юзеру не требовалось инициировать открытие файла или щелкать по ссылкам.

Аферист из WhatsApp заставил ветерана разведки выбросить миллион рублей в окно
Аферист из WhatsApp заставил ветерана разведки выбросить миллион рублей в окно

А ранее россиян предупредили о ещё одной схеме обмана. Одним из наиболее распространённых методов квишинга в настоящее время является отправка фальшивых квитанций за коммунальные услуги. Злоумышленники заменяют реальную квитанцию на ложную в почтовом ящике, так что жертва даже не догадывается о мошенничестве. После внесения платежа деньги отправляются не в управляющую компанию, а мошенникам. Уяснить, что произошел обман, становится возможным только через месяц, когда приходит новая квитанция с указанной задолженностью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prathankarnpap

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar