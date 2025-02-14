В мессенджере WhatsApp обнаружили опасный шпионский вирус
МВД предупредило россиян о проблемах в системе безопасности WhatsApp
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость в системе безопасности, которая даёт возможность вредоносным программам бесконтрольно внедряться в устройства пользователей. Об этом сообщили в Федеральном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.
«Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через заражённые PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты», — говорится в сообщении.
Примечательно, что установка троянской программы происходила даже без участия пользователя — юзеру не требовалось инициировать открытие файла или щелкать по ссылкам.
А ранее россиян предупредили о ещё одной схеме обмана. Одним из наиболее распространённых методов квишинга в настоящее время является отправка фальшивых квитанций за коммунальные услуги. Злоумышленники заменяют реальную квитанцию на ложную в почтовом ящике, так что жертва даже не догадывается о мошенничестве. После внесения платежа деньги отправляются не в управляющую компанию, а мошенникам. Уяснить, что произошел обман, становится возможным только через месяц, когда приходит новая квитанция с указанной задолженностью.
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