Аферист из WhatsApp заставил ветерана разведки выбросить миллион рублей в окно

В Москве ветеран Службы внешней разведки Геронтий Лазовик стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой он лишился более 1 миллиона рублей.

По данным сайта МК.ru, аферист связался с 92-летним пенсионером через WhatsApp, выдав себя за мэра Москвы. Он поинтересовался наличием у Лазовика денежных средств и, узнав о размере сбережений, заявил, что нужно проверить их законность.

Под предлогом указаний от лже-«Сергея Собянина» мошенник убедил ветерана выбросить деньги в окно. В итоге Лазовик потерял все накопления.