Аферист из WhatsApp заставил ветерана разведки выбросить миллион рублей в окно
Мошенники обманули на 1 млн рублей советского разведчика Лазовика
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В Москве ветеран Службы внешней разведки Геронтий Лазовик стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой он лишился более 1 миллиона рублей.
По данным сайта МК.ru, аферист связался с 92-летним пенсионером через WhatsApp, выдав себя за мэра Москвы. Он поинтересовался наличием у Лазовика денежных средств и, узнав о размере сбережений, заявил, что нужно проверить их законность.
Под предлогом указаний от лже-«Сергея Собянина» мошенник убедил ветерана выбросить деньги в окно. В итоге Лазовик потерял все накопления.
Геронтий Лазовик ранее работал советским резидентом в Австралии и сыграл важную роль в вербовке высокопрофильных местных чиновников. Кроме того, он руководил в КГБ СССР отделом, занимающимся вопросами эмиграции.
Ранее в Подмосковье мошенники выманили у 94-летнего ветерана отложенные на похороны деньги, а в Екатеринбурге мошенники обокрали 85-летнюю блокадницу на 1,2 миллиона рублей. Злоумышленница выдала себя за её племянницу, которая в тот день дистанционно вела пары у студентов.