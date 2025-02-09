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8 февраля, 23:32

Шутки о смерти и расизм: Сообщения в мессенджере разрушили карьеру британского чиновника

Британского замминистра Гвинна отправили в отставку за комментарии в WhatsApp

Эндрю Гвинн. Обложка © Х / Andrew Gwynne MP

Эндрю Гвинн. Обложка © Х / Andrew Gwynne MP

Занимавший должность парламентского заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн лишился должности после скандала, вызванного его перепиской в WhatsApp. Сообщения, которые он отправлял в закрытой группе мессенджера, содержали расистские, сексистские и антисемитские высказывания, а также неуместные шутки, включая пожелания смерти.

Как сообщает газета Daily Mail, Гвинн обсуждал подобные темы с другими членами Лейбористской партии. В одном из сообщений он написал, что «надеется на скорую смерть» 72-летней пенсионерки, которая обратилась к нему с вопросом о мусоре. А в другом — пошутил о том, как его избирателя «сбивает грузовик».

Премьер-министр Кир Стармер не стал терпеть такого поведения и моментально уволил Гвинна, а также приостановил его членство в партии. Сейчас идёт расследование.

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Ранее Великобритании предрекли настоящую финансовую катастрофу. Местный политик Дэвид Фрост заявил, что страна находится на грани банкротства. По его словам, все способы пополнить бюджет лишь ухудшают ситуацию.

Артём Гапоненко
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