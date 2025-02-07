«Выхода нет»: Великобритании предрекли настоящую финансовую катастрофу

Великобритания на данный момент находится на грани банкротства. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал британский политик Дэвид Фрост.

«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что в скором времени Британию ожидает настоящая катастрофа, так как та находится на грани банкротства. По его словам, все способы пополнить бюджет лишь ухудшают ситуацию.