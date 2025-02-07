«Выхода нет»: Великобритании предрекли настоящую финансовую катастрофу
Политик Фрост считает, что Великобритания находится на грани банкротства
Великобритания на данный момент находится на грани банкротства. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал британский политик Дэвид Фрост.
«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — отметил он.
Парламентарий уточнил, что в скором времени Британию ожидает настоящая катастрофа, так как та находится на грани банкротства. По его словам, все способы пополнить бюджет лишь ухудшают ситуацию.
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в должности главы кабинета министров прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и подписания «столетнего соглашения». Новый договор углубит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном и охватит научную, торговую и экономическую сферы. Однако многие опасаются, что подобными решения Британия собственноручно выроет себе яму.
Shutterstock / FOTODOM / lazyllama