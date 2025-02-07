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7 февраля, 06:19

«Выхода нет»: Великобритании предрекли настоящую финансовую катастрофу

Политик Фрост считает, что Великобритания находится на грани банкротства

Великобритания на данный момент находится на грани банкротства. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал британский политик Дэвид Фрост.

«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — отметил он.

Парламентарий уточнил, что в скором времени Британию ожидает настоящая катастрофа, так как та находится на грани банкротства. По его словам, все способы пополнить бюджет лишь ухудшают ситуацию.

Вокруг Великобритании раскручивается «долговая спираль смерти»
Вокруг Великобритании раскручивается «долговая спираль смерти»

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в должности главы кабинета министров прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и подписания «столетнего соглашения». Новый договор углубит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном и охватит научную, торговую и экономическую сферы. Однако многие опасаются, что подобными решения Британия собственноручно выроет себе яму.

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Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Мария Любицкая
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