Вокруг Великобритании раскручивается «долговая спираль смерти»

Рост расходов на обслуживание долгов и необходимость новых заимствований под высокие ставки могут привести Великобританию к «долговой спирали смерти». Об этом предупредил основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Financial Times.

Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании значительно возросла, достигнув максимума с 2008 года, что также связано с увеличением объемов их размещения. Далио отметил, что это создает условия для долговой спирали, требуя либо дополнительных заимствований, либо сокращения расходов, либо повышения налогов.

Он подчеркнул, что необходимость брать новые кредиты для обслуживания старых долгов ведёт к «самоусиливающемуся циклу» ухудшения ситуации. Далио призвал власти сократить бюджетный дефицит, который в этом финансовом году ожидается на уровне 4,5%, иначе ситуация может стать критической.

По его словам, это похоже на человека с быстро растущими атеросклеротическими бляшками в артериях — выплаты по долгам увеличиваются и вытесняют другие расходы, что создает высокий риск серьёзных последствий.