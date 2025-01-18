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18 января, 03:40

Бегут в Европу и ОАЭ: Лейбористы «выгоняют» миллионеров из Британии

Times: Миллионеры массово покидают Британию после прихода лейбористов

С июля 2024 года Великобритания сталкивается с беспрецедентным оттоком миллионеров, причиной которого стала смена правительства. Согласно данным газеты The Times, почти 10,8 тысячи состоятельных лиц покинули страну в прошлом году, что на 157% больше по сравнению с 2023-м.

Газета сообщает, что максимальное количество миллионеров уехали из Великобритании после того, как премьер-министром стал Кир Стармер. Страна испытывает растущую тревогу из-за налоговых инициатив лейбористов, которые, как считают, «вытесняют международных инвесторов и наносят экономический урон».

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Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы

Также подчёркивается, что реальное число эмигрировавших выше, поскольку учитывается чистый поток, включая миллионеров, прибывших в страну.

Издание указывает, что уехавшие богачи направляются прежде всего в ОАЭ и европейские государства, такие как Италия и Швейцария.

Ранее сообщалось, что BP, британский нефтяной гигант, планирует сократить 4,7 тысячи сотрудников, чтобы уменьшить расходы. Также потерять работу могут ещё тысячи человек из подрядных компаний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ian Dewar Photography

Лия Мурадьян
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