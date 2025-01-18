Бегут в Европу и ОАЭ: Лейбористы «выгоняют» миллионеров из Британии

С июля 2024 года Великобритания сталкивается с беспрецедентным оттоком миллионеров, причиной которого стала смена правительства. Согласно данным газеты The Times, почти 10,8 тысячи состоятельных лиц покинули страну в прошлом году, что на 157% больше по сравнению с 2023-м.

Газета сообщает, что максимальное количество миллионеров уехали из Великобритании после того, как премьер-министром стал Кир Стармер. Страна испытывает растущую тревогу из-за налоговых инициатив лейбористов, которые, как считают, «вытесняют международных инвесторов и наносят экономический урон».

Также подчёркивается, что реальное число эмигрировавших выше, поскольку учитывается чистый поток, включая миллионеров, прибывших в страну.

Издание указывает, что уехавшие богачи направляются прежде всего в ОАЭ и европейские государства, такие как Италия и Швейцария.