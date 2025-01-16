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16 января, 13:58

Крупнейшая нефтяная компания в Британии решилась на массовые сокращения

Bloomberg: Британская BP намерена уволить 4,7 тысячи сотрудников из-за кризиса

Британская нефтедобывающая компания BP уволит 4,7 тысячи сотрудников в рамках сокращения численности штата для снижения уровня расходов. Об этом пишет Bloomberg со cсылкой на электронное письмо главного исполнительного директора организации Мюррея Очинклосса.

«Я понимаю и осознаю неопределённость, которую это несёт для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — заявил Очинклосс.

По его словам, также на улице могут оказаться 3 тысячи человек, работающие в подрядных организациях. Очинклосс добавил, что в наступившем году крупнейшая нефтяная корпорация страны продолжит минимизировать расходную часть бюджета, в частности будут приостановлены некоторые проекты, реализация которых намечалась в ближайший период. Пять лет назад компания хотела стать лидером по использованию «зелёных» технологий в энергетике, но модернизация себя не оправдала, а альтернативные источники энергии оказались неэффективны.

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freepik

Татьяна Миссуми
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