Крупнейшая нефтяная компания в Британии решилась на массовые сокращения

По его словам, также на улице могут оказаться 3 тысячи человек, работающие в подрядных организациях. Очинклосс добавил, что в наступившем году крупнейшая нефтяная корпорация страны продолжит минимизировать расходную часть бюджета, в частности будут приостановлены некоторые проекты, реализация которых намечалась в ближайший период. Пять лет назад компания хотела стать лидером по использованию «зелёных» технологий в энергетике, но модернизация себя не оправдала, а альтернативные источники энергии оказались неэффективны.