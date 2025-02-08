МИД вручил ноту посольству Британии из-за нападения дипломата на журналистку

Российское Министерство иностранных дел направило официальную ноту посольству Великобритании в Москве из-за нападения дипломата на журналистку во Внуково. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сейчас Россия надеется, что Британия сможет оказать содействие полиции в расследовании происшествия.

В МИД заявили, что Москва многократно обращала внимание на западных дипломатов и на то, что их действия в отношении российских журналистов не только неприемлемы, но и не соответствуют их высокому статусу. Захарова также призвала британское посольство срочно реагировать на запросы правоохранительных органов в процессе расследования.