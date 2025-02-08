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Регион
8 февраля, 13:54

МИД вручил ноту посольству Британии из-за нападения дипломата на журналистку

Захарова: МИД РФ направил ноту посольству Британии по ситуации с журналисткой

Российское Министерство иностранных дел направило официальную ноту посольству Великобритании в Москве из-за нападения дипломата на журналистку во Внуково. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сейчас Россия надеется, что Британия сможет оказать содействие полиции в расследовании происшествия.

«Со своей стороны МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту, в которой, в частности, говорится: «Министерство ожидает, что Посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников Посольства в процессуальных действиях», — отметила дипломат.

В МИД заявили, что Москва многократно обращала внимание на западных дипломатов и на то, что их действия в отношении российских журналистов не только неприемлемы, но и не соответствуют их высокому статусу. Захарова также призвала британское посольство срочно реагировать на запросы правоохранительных органов в процессе расследования.

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

Напомним, что ранее замглавы посольства Британии в России Том Додд напал на журналистов в аэропорту Внуково. Корреспонденты пытались задать вопросы дипломатам, но вместо ответов Додд сначала вырвал бейдж у одного из представителей прессы, а затем толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские дипломаты продемонстрировали своё истинное отношение к свободе слова и свободе СМИ.

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Telegram / МИД России

Наталья Афонина
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