Сбой на сервере лишил россиян возможности оплачивать проезд в автобусе по QR-коду

В Башкирии сегодня, 18 марта, перестала работать оплата по QR-коду, воспользоваться функцией не смогли пассажиры автобусов «Башавтотранса». В организации уточнили, что сбой произошёл не по их вине, а из-за «неполадке на сервере».

«По техническим причинам, не зависящим от ГУП «Башавтотранс» РБ, временно отсутствует возможность оплаты проезда с использованием QR-кода. Просим вас заранее учитывать эту информацию и приносим извинения за возможные неудобства», — попросили прощения в организации.

Урегулировать проблему с платежами смогли через три часа. Система оплаты по QR-коду снова доступна для пассажиров в регионе.