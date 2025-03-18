Сбой на сервере лишил россиян возможности оплачивать проезд в автобусе по QR-коду
В Башкирии три часа была временно недоступна оплата через QR-код в автобусах
В Башкирии сегодня, 18 марта, перестала работать оплата по QR-коду, воспользоваться функцией не смогли пассажиры автобусов «Башавтотранса». В организации уточнили, что сбой произошёл не по их вине, а из-за «неполадке на сервере».
«По техническим причинам, не зависящим от ГУП «Башавтотранс» РБ, временно отсутствует возможность оплаты проезда с использованием QR-кода. Просим вас заранее учитывать эту информацию и приносим извинения за возможные неудобства», — попросили прощения в организации.
Урегулировать проблему с платежами смогли через три часа. Система оплаты по QR-коду снова доступна для пассажиров в регионе.
Ранее из-за масштабного сбоя в России перестали работать сайты МВД России. Самое большое количество жалоб поступало из Карелии, Камчатки, Курской, Калужской, Московской областей и столицы. Кроме того, пользователи не могли воспользоваться сайтом Госавтоинспекции (ГАИ).
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