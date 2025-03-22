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Регион
22 марта, 08:39

Жильцы всех многоэтажек ПИК в Москве уже сутки сидят без интернета

Жители ЖК застройщика ПИК в Москве сутки сидят без интернета из-за сбоя у Lovoit

Российский провайдер домашнего интернета Lovoit пожаловался на серьёзную DDoS-атаку, которая привела к сбоям в работе. Из-за этого жильцы многоэтажек застройщика ПИК уже сутки сидят без интернета и требуют разобраться в ситуации. В организации уже заверили, что восстановительные работы уже ведутся.

«21 марта в 12.00 наша компания (Lovit — прим. Life.ru) подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», сказано в тексте Lovoit в телеграм-канале.

По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи заметили проблемы в работе провайдера вечером 20 марта, уже зафиксировано свыше 1,5 тысячи жалоб. В компании пообещали после устранения неполадок сделать клиентам перерасчёт. Однако жители московских новостроек готовят обращение в ФАС, они недовольны тем, что провайдер стал монополистом и якобы не даёт «зайти» на территорию своим конкурентам.

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Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в ходе выяснения причины сбоев в работе ряда российских интернет-сервисов выяснилось, что неполадки возникли из-за использования иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются проблемы.

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Татьяна Миссуми
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