Жильцы всех многоэтажек ПИК в Москве уже сутки сидят без интернета

Российский провайдер домашнего интернета Lovoit пожаловался на серьёзную DDoS-атаку, которая привела к сбоям в работе. Из-за этого жильцы многоэтажек застройщика ПИК уже сутки сидят без интернета и требуют разобраться в ситуации. В организации уже заверили, что восстановительные работы уже ведутся.

«21 марта в 12.00 наша компания (Lovit — прим. Life.ru) подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», — сказано в тексте Lovoit в телеграм-канале.

По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, пользователи заметили проблемы в работе провайдера вечером 20 марта, уже зафиксировано свыше 1,5 тысячи жалоб. В компании пообещали после устранения неполадок сделать клиентам перерасчёт. Однако жители московских новостроек готовят обращение в ФАС, они недовольны тем, что провайдер стал монополистом и якобы не даёт «зайти» на территорию своим конкурентам.