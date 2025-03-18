В Госдуме решили ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов
Все телефонные звонки, поступающие абонентам, должны быть промаркированы на экранах их устройств. Граждане также будут иметь возможность отказаться от них, направив жалобу своему провайдеру. Об этом свидетельствует проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который Госдума приняла в первом чтении.
Документ к рассмотрению предложило правительство РФ в феврале. Он внесёт правки в закон «О связи». Так, юридические лица обяжут на бесплатной основе извещать абонента о том, кто именно ему звонит, ещё до самого звонка. Организации должны будут отправить все данные о звонках, включая массовые обзвоны, операторам связи. А вот пользователь может отказаться от их получения и пожаловаться провайдеру, если ему продолжат названивать. В этом случае оператор должен будет принять меры.
Кроме того, операторам нужно будет бесплатно сообщать абонентам о звонках из-за рубежа или интернет-звонках, присылая информацию к нему на устройство. Клиент также имеет право попросить провайдера заблокировать все входящие с иностранных номеров. Ещё одним приятным бонусом станет возможность отказаться от всех рассылок.
Это создаст мошенникам дополнительные проблемы. Ранее депутат Госдумы заявил, что в телефонах граждан перестанут отображаться смс-сообщения во время телефонных разговоров. Это помешает аферистам получать от них заветные коды подтверждения.
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