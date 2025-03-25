Жильцы домов ПИКа готовят коллективные иски к застройщику и провайдеру Lovit

В Москве жильцы новостроек, возведённых компанией ПИК, начали подготовку коллективных исков против застройщика и интернет-провайдера Lovit после продолжительного сбоя в работе сети. Недавний инцидент оставил людей без доступа в интернет на несколько дней, что особенно сильно ударило по предпринимателям, чьё кассовое оборудование перестало функционировать, сообщает SHOT.

Основная претензия жильцов связана с тем, что ПИК фактически навязывает услуги единственного провайдера Lovit, не допуская в дома других операторов связи. Такая практика, по мнению жителей, прямо нарушает положения статьи 6 федерального закона «О связи», которая гарантирует равные условия доступа для всех провайдеров к телекоммуникационной инфраструктуре многоквартирных домов.

Иски также готовят владельцы коммерческих точек, расположенных в жилых комплексах ПИК. В период отключения интернета они не могли осуществлять торговые операции и обслуживать клиентов, что привело к существенным финансовым потерям. Сейчас наиболее активные предприниматели ведут поиск других пострадавших для объединения усилий в судебном процессе.