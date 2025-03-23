Миллионам жильцов российских ЖК вернули интернет спустя двое суток
Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету в многоэтажках ПИК
Провайдер Lovit наконец восстановил доступ к интернету, но пользователи всё равно могут столкнуться с проблемами. Из-за DDoS-атаки возможны снижение скорости и недоступность ряда сайтов, сообщили в пресс-службе компании.
«Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в сети», — уточнили в Lovit.
Напомним, что российский провайдер Lovit сообщил о DDoS-атаке, которая привела к сбоям в его работе. В результате жители многоквартирных домов застройщика ПИК по-прежнему сидели без доступа к Интернету и требовали решения проблемы. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов.
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