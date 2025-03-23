«Как бомж стою»: В ЖК ПИК образовались «очереди» на вход из-за нерабочего после сбоя в Lovit домофона

Жители жилых комплексов ПИК направили свыше 70 жалоб в Федеральную антимонопольную службу из-за проблем с интернет-соединением. На протяжении трёх дней там не могут восстановить работу Wi-Fi от единственного провайдера Lovit, сообщает SHOT.

Жители домов ПИК третьи сутки сидят без Интернета. Фото © SHOT

Множество жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени продолжают активно сообщать о проблемах с интернет-соединением в домах. Они не могут войти в личные кабинеты, оплатить услуги на кассах и попасть в подъезды, так как все эти функции зависят от работы Интернета. У многих нет магнитных ключей, поскольку застройщик требовал их приобретения за 3000 рублей. В результате у подъездов образуются очереди желающих войти.

Жители домов ПИК третьи сутки сидят без интернета. Фото © SHOT

«Я тупо не могу попасть домой по 10–15 минут из-за этого «умного» домофона! Приложение постоянно «отваливается», позвонить в квартиру нельзя, код для открытия не работает. Я заколебался, как бомжик, у подъезда стоять», — рассказал житель 16-этажки ПИК в Орехово-Борисово Южном.

Пользователи отправили множество запросов в службу поддержки Lovit, но им лишь обещают, что проблемы будут решены. Кроме того, сам сайт провайдера также перестал работать. Жители домов от ПИК, которые на протяжении всего уикенда остаются без Интернета, требуют провести проверку застройщика на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

«Застройщик «ПИК», сдавая в эксплуатацию ЖК, заключает эксклюзивные соглашения с интернет-провайдером ООО «Ловит», не предоставляя жильцам альтернативной возможности выбора других операторов связи. Другие интернет-провайдеры не допускаются на объекты недвижимости, что ограничивает конкуренцию. Жильцы лишены возможности выбрать провайдера», — говорится в одном из обращений в ФАС.