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Регион
22 марта, 15:28

В ГД требуют проверить исполнение закона о монополии провайдеров из-за Lovit

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков из фракции «Новые люди» планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу с инициативой проверить соблюдение законодательства, направленного против монополий среди интернет-провайдеров, в связи с ситуацией вокруг Lovit.

«Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров. Закон разработал Александр Хинштейн когда ещё был главой комитета по информполитике. Соблюдать его нужно всем. Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения», — написал Даванков у себя в телеграм-канале.

В Роскомнадзоре подтвердили кибератаку на провайдера в ЖК ПИК
В Роскомнадзоре подтвердили кибератаку на провайдера в ЖК ПИК

Напомним, российский провайдер Lovit сообщил о DDoS-атаке, которая вызвала сбои в его работе. В результате жители многоквартирных домов застройщика ПИК уже сутки остаются без доступа к Интернету и требуют решения проблемы. В магазинах не работают кассы, люди не могут попасть в квартиры из-за отключения домофонов.

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Александра Мышляева
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