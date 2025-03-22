Не работают домофоны: Миллионы россиян не могут попасть в квартиры из-за хакерской атаки

Масштабная кибератака парализовала работу провайдера Lovit, и как отметили в Роскомнадзоре, для борьбы с ней подключена национальная система противодействия DDoS-атакам. Сейчас миллионы россиян продолжают страдать из-за последствий кибератаки на провайдер: жители новостроек от застройщика ПИК не могут попасть домой из-за неработающих домофонов, получить интернет-заказы также невозможно, сообщил SHOT.

По информации РКН, DDoS-атака на единственный провайдер ПИК достигла пиковой мощности в 65 Гбит/с и скорости 6,33 миллиона пакетов в секунду. Кибератака, начавшаяся ещё вчера утром — около 10 часов, — продолжается до сих пор и уже вызвала серьёзные проблемы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Особенно сильно ощущается сбой в работе домофонов, которые попросту перестали открываться: попасть домой теперь можно только с помощью магнитного ключа, который есть далеко не у всех, ведь житель инновационного ЖК привыкли пользоваться приложениями. Да и к тому же некоторые решили сэкономить: ключи ПИК предлагал купить за 3 тысячи рублей. Сейчас, чтобы войти в подъезд, жильцам приходится стучаться к соседям. Один из отчаявшихся москвичей даже признался, что вызвал курьера в надежде, что у того окажется универсальный ключ от подъезда.

Помимо проблем с домофонами, жители также сообщают о нестабильной сотовой связи. По их словам, Lovit уже давно создает помехи мобильным сигналам в жилых комплексах, предположительно, чтобы все жильцы перешли на использование собственного Wi-Fi провайдера.