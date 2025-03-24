Атака на серверы провайдера Lovit велась из-за границы

DDoS-атака на провайдера Lovit ведётся по большей части из-за границы. Фигурируют сервера из Штатов, Германии, Швеции, Финляндии, Франции и других стран, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

«21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, пиковые значения атаки достигали 219,06 гигабит в секунду при скорости передачи 22,39 миллиона пакетов в секунду. На момент 13:44 24 марта интенсивность снизилась до 36,59 гигабит в секунду и 4,01 миллиона пакетов в секунду соответственно.

Кибератака направлена на критически важные элементы инфраструктуры интернет-провайдера, включая мобильное приложение, официальный сайт и личные кабинеты пользователей. Как отмечают в РКН, существующая инфраструктура компании оказалась недостаточно подготовленной к отражению столь масштабного воздействия, что привело к сохраняющимся проблемам в работе сервисов.