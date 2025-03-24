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24 марта, 16:12

Атака на серверы провайдера Lovit велась из-за границы

РКН: Атака на провайдера Lovit идёт из-за границы, в том числе США, Швеции, ФРГ

DDoS-атака на провайдера Lovit ведётся по большей части из-за границы. Фигурируют сервера из Штатов, Германии, Швеции, Финляндии, Франции и других стран, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

«21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, пиковые значения атаки достигали 219,06 гигабит в секунду при скорости передачи 22,39 миллиона пакетов в секунду. На момент 13:44 24 марта интенсивность снизилась до 36,59 гигабит в секунду и 4,01 миллиона пакетов в секунду соответственно.

Кибератака направлена на критически важные элементы инфраструктуры интернет-провайдера, включая мобильное приложение, официальный сайт и личные кабинеты пользователей. Как отмечают в РКН, существующая инфраструктура компании оказалась недостаточно подготовленной к отражению столь масштабного воздействия, что привело к сохраняющимся проблемам в работе сервисов.

Для противодействия атаке задействованы специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, а также Национальная система противодействия DDoS-атакам. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию и координировать меры по восстановлению нормального функционирования атакованных ресурсов.

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Ранее стало известно о массовых сбоях в российском сегменте Интернета. У пользователей возникали проблемы с загрузкой банковских приложений и прочих сервисов. Позже в РКН сообщили, что причиной неполадок является использование иностранной серверной инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Юрий Лысенко
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