Виновниками масштабного сбоя в Рунете оказались иностранные серверы

Причиной масштабного сбоя в работе ряда российских сервисов является использование ими иностранной серверной инфраструктуры. Такое объяснение дали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

В качестве рекомендации для отечественных организаций ведомство предложило задействовать мощности российских хостинг-провайдеров. Это поможет минимизировать последствия сбоя в Рунете.