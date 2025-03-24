Виновниками масштабного сбоя в Рунете оказались иностранные серверы
РКН: Сбой в работе Рунета произошёл из-за использования иностранных серверов
Причиной масштабного сбоя в работе ряда российских сервисов является использование ими иностранной серверной инфраструктуры. Такое объяснение дали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.
В качестве рекомендации для отечественных организаций ведомство предложило задействовать мощности российских хостинг-провайдеров. Это поможет минимизировать последствия сбоя в Рунете.
Ранее сообщалось, что в российском сегменте сети Интернет зафиксированы массовые технические неполадки. Пользователи жаловались на замедление загрузки банковских приложений и нестабильной работе некоторых других сервисов.