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Регион
24 марта, 14:58

Виновниками масштабного сбоя в Рунете оказались иностранные серверы

РКН: Сбой в работе Рунета произошёл из-за использования иностранных серверов

Причиной масштабного сбоя в работе ряда российских сервисов является использование ими иностранной серверной инфраструктуры. Такое объяснение дали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

В качестве рекомендации для отечественных организаций ведомство предложило задействовать мощности российских хостинг-провайдеров. Это поможет минимизировать последствия сбоя в Рунете.

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Ранее сообщалось, что в российском сегменте сети Интернет зафиксированы массовые технические неполадки. Пользователи жаловались на замедление загрузки банковских приложений и нестабильной работе некоторых других сервисов.

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Ольга Сливченко
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