В Госдуме предложили убрать премиальные товары из списка социально значимых

Список социально значимых товаров необходимо пересмотреть, чтобы исключить из него продукты, которое уже стали премиальными. С такой инициативой на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский.

По его словам, сокращение списка социально значимых товаров, цены на которые могут быть урегулированы властями в случае повышения на 10% в течение 60 дней в конкретном регионе, позволит производителям самостоятельно держать стоимость на низком уровне. Для изучения этого вопроса ФАС создаст рабочую группу.

В список социально значимых товаров входят 24 позиции. Цены на них могут регулироваться, если подорожание в конкретном регионе составит не менее 10% в течение двух месяцев. Ы перечень базовых продуктов, например, входит всё мясо, кроме бескостного. Однако продукция на кости может стоить серьезных денег — несколько тысяч за килограмм свиных рёбер. Похожая ситуация и с хлебобулочными изделиями, например круассанами.

«Если список социально значимых товаров будет определён максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счёт повышения стоимости на премиальную продукцию», — цитирует парламентария газета «Известия».