ФАС разберётся с наценками на ряд продуктов питания в торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в 36 крупнейших торговых сетей России и на две онлайн-платформы относительно средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также объемов закупок и продаж по 29 категориям продовольственных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Власти пообещали провести анализ наценок на ключевые для россиян продукты. К ним относятся социально значимые продовольственные товары первой необходимости, такие как помидоры, огурцы, макаронные изделия, а также сыры разных сортов. В случае выявления недобросовестных практик они готовы принять необходимые меры.

Кроме того, в ФАС сообщили, что учитывая взятые торговыми сетями из 25 регионов добровольные обязательства по ограничению своих наценок на определённые категории социально значимых товаров до 5%, они также запросили обновленные данные о позициях, по которым магазины соблюдают эти обязательства.

Как отметили в ФАС, данные действия торговых сетей «способствуют сдерживанию цен на ряд популярных товаров и повышению их доступности для населения».